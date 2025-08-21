Haqqımızda

Polşa XİN Rusiyaya etiraz notası göndərib

Polşa XİN Rusiyaya etiraz notası göndərib Polşa Xarici İşlər Nazirliyi ölkənin şərqində pilotsuz uçuş aparatının düşməsi ilə bağlı Rusiya tərəfinə etiraz notası göndərib.
Digər ölkələr
21 avqust 2025 19:08
Polşa XİN Rusiyaya etiraz notası göndərib

Polşa Xarici İşlər Nazirliyi ölkənin şərqində pilotsuz uçuş aparatının düşməsi ilə bağlı Rusiya tərəfinə etiraz notası göndərib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə xarici siyasət qurumunun saytında məlumat verilib.

Sənəddə Polşa hökuməti Rusiyanı qəsdən təxribat törətməkdə və Polşanın suverenliyinə hörmətlə bağlı öhdəlikləri pozmaqda ittiham edir.

Xatırladaq ki, avqustun 20-də polis Polşanın şərqindəki Lyublin voyevodalığının Osinı kəndində qarğıdalı tarlasında təxminən saat 02:00-da (Bakı vaxtı ilə 04:00) partlayış baş verməsi barədə məlumat vermişdi. Partlayış dalğası yaxınlıqdakı evlərin pəncərələrini qırıb, xəsarət alan olmayıb. Regional prokurorluğun nümayəndəsi qeyd edib ki, istintaq Belarusla sərhəddən 100 km aralıda qarğıdalı tarlasında qəzaya uğrayan pilotsuz uçuş aparatının istehsalçısını və növünü hələ müəyyən edə bilməyib. Buna baxmayaraq, Polşanın müdafiə naziri Vladislav Kosinyak-Kamış dronun Rusiyaya məxsus olduğunu iddia edib.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası МИД Польши передал России ноту протеста в связи с падением дрона

Ən çox oxunan xəbərlər

Azərbaycan əhalisinin orta boyu və çəkisi açıqlanıb
Azərbaycan əhalisinin orta boyu və çəkisi açıqlanıb
19 avqust 2025 16:27
Hərbi prokuror DSX-nin hərbi qulluqçuları ilə görüşüb
FotoHərbi prokuror DSX-nin hərbi qulluqçuları ilə görüşüb
19 avqust 2025 12:49
Prezident “Qaz təchizatı haqqında” qanunu təsdiqləyib
Prezident “Qaz təchizatı haqqında” qanunu təsdiqləyib
19 avqust 2025 15:18
Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb
Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb
15 avqust 2025 14:49
Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
20 avqust 2025 15:03
Messi futbol tarixində yeni rekorda imza atıb
Messi futbol tarixində yeni rekorda imza atıb
17 avqust 2025 21:02
Azərbaycanda kriptovalyuta almaqla gəlir əldə edənlər vergi ödəməli olacaq
Azərbaycanda kriptovalyuta almaqla gəlir əldə edənlər vergi ödəməli olacaq
19 avqust 2025 11:43
Bakıda ictimai yerdə dini ayin keçirən qadınlar həbs edilib
Bakıda ictimai yerdə dini ayin keçirən qadınlar həbs edilib
18 avqust 2025 13:30
Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə güclənəcək - PROQNOZ
Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə güclənəcək - PROQNOZ
19 avqust 2025 12:29
DSX-nin hərbçilərinə ali hərbi rütbələr verilib
DSX-nin hərbçilərinə ali hərbi rütbələr verilib
16 avqust 2025 12:30

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi