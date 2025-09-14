Polşa xarici hərbçilərin ölkədə qalmasına icazə verib
- 14 sentyabr, 2025
- 21:19
NATO-nun alyansın şərq cinahında həyata keçirdiyi "Şərq Keşikçiləri" hava hücumundan müdafiə əməliyyatı ilə əlaqədar Polşada olan xarici hərbçilər ölkədə qalacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Polşa prezidenti Karol Navroçki müvafiq qərar qəb edib.
Sentyabrın 12-də NATO-nun baş katibi Mark Rütte alyansın şərq cinahının müdafiəsinin gücləndirilməsinə yönəlmiş "Eastern Sentry" ("Şərq keşikçisi") əməliyyatının başlandığını elan edib. Əməliyyat PUA insidentilə bağlı Varşavanın tələbi ilə sentyabrın 10-da başlayan NATO müqaviləsinin 4-cü maddəsinə əsasən keçirilən məsləhətləşmələrin nəticəsi olub.
ABŞ Prezidenti Donald Trampın hadisəni "mümkün səhv" adlandırdığı vaxt, Varşava, Berlin, Brüssel və Kiyevdə bu hərəkətlər qəsdən atılmış addımlar kimi qiymətləndirilir.