İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Peskov: Putinin ABŞ-nin Ukrayna planını rədd etdiyini iddia etmək düzgün deyil

    Digər ölkələr
    • 03 dekabr, 2025
    • 15:02
    Peskov: Putinin ABŞ-nin Ukrayna planını rədd etdiyini iddia etmək düzgün deyil

    Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov dövlət başçısı Vladimir Putinin dünən Ukraynadakı vəziyyətin nizamlanması ilə bağlı ABŞ-nin planını rədd etməsi fikrinin yanlış olduğunu bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "İnterfaks" məlumat yayıb.

    "Xeyr, bu ifadə düzgün deyil. Məsələ ondadır ki, bu cür birbaşa fikir mübadiləsi dünən ilk dəfə baş tutub və deyildiyi kimi, bəzi məqamlar qəbul edilib, bəzi məqamlar qəbuledilməz hesab edilib və bu, kompromis tapmaq üçün normal iş prosesidir", - D.Peskov jurnalistlərin "dünənki görüşdə (ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff və investor və iş adamı Cared Kuşnerlə - red.) Putin ABŞ planını rədd etdi" ifadəsinin düzgün olub-olmaması barədə sualına cavabında bildirib.

    Qeyd edək ki, Putinin Moskvada Uitkoff və Kuşnerlə danışıqları dekabrın 2-də keçirilib və təxminən beş saat davam edib.

    Dmitri Peskov ABŞ Sülh planı
    Песков: Неверно утверждать, что Путин отверг план США по Украине

    Son xəbərlər

    15:49

    Azərbaycanın turizm sektoru Yeni il üçün nə vəd edir? – ARAŞDIRMA

    Turizm
    15:48
    Rəy

    Putindən Avropa təhdidi - qitənin Rusiyaya verdiyi dərslər - ŞƏRH

    Analitika
    15:45

    Azərbaycan Ordusunun dinc və müharibə dövrlərində maddi-texniki vasitələrlə təminatı qaydası təsdiqlənib

    Hərbi
    15:40

    Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar noyabrda 42 % azalıb

    İKT
    15:35
    Foto

    Baş prokuror Nyu-Yorkda qlobal antikorrupsiya mexanizmlərinin yenilənməsini dəstəkləyib

    Xarici siyasət
    15:29

    Azərbaycan Qars və İğdırda ticarət evləri aça bilər

    Biznes
    15:29

    Livanın İsraillə atəşkəsə nəzarət orqanına rəhbər təyinatı olub

    Digər ölkələr
    15:29

    Baş Prokurorluq: Şəxsiyyət məlumatlarınızı tanımadığnız şəxslərə verməyin

    Daxili siyasət
    15:26

    "Beşiktaş" Braziliya millisində çıxış etmiş futbolçunu heyətinə qatmaq istəyir

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti