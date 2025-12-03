Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Песков: Неверно утверждать, что Путин отверг план США по Украине

    Другие страны
    • 03 декабря, 2025
    • 14:20
    Песков: Неверно утверждать, что Путин отверг план США по Украине

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неправильным тезис о том, что накануне глава российского государства Владимир Путин отверг американский план по урегулированию в Украине.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

    "Нет, она [подобная формулировка] не будет правильной. Дело в том, что такой прямой обмен мнениями состоялся вчера первый раз, и, опять же, как вчера было сказано, что-то было принято, что-то было отмечено как неприемлемое и это нормальный рабочий процесс поиска компромисса", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос будет ли правильной "формулировка, что на вчерашней встрече (со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и инвестором и предпринимателем Джаредом Кушнером - ред.) Путин отверг" план США.

    Отметим, что переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером в Москве прошли накануне, 2 декабря, они продолжались около пяти часов.

    Дмитрий Песков Владимир Путин США Стив Уиткофф Джаред Кушнер
    Peskov: Putinin ABŞ-nin Ukrayna planını rədd etdiyini iddia etmək düzgün deyil
