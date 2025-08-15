Pentaqon rəhbəri Alyaskaya Prezident Trampdan ayrı yollanıb

ABŞ-nin müdafiə naziri Pit Heqset Alyaskaya Prezident Donald Trampdan ayrı gedib.
“Report” CNN-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Pentaqon nümayəndəsi məlumat verib.
Heqset ABŞ Prezidentini Vladimir Putinlə sammitdə müşayiət etməli olan nümayəndə heyətinin tərkibində olmayıb. Heqseti Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin sədri, general Den Keyn müşayiət edib.
Bu arada ABŞ-nin Avropadakı qüvvələrinin komandanı general Aleksus Qrinkeviç Amerika tərəfinin münaqişənin sülh yolu ilə həlli istiqamətində səyləri çərçivəsində Prezident Trampa və müdafiə naziri Heqsetə hərbi məsləhətlər vermək üçün artıq Alyaskadadır.