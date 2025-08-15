Pentaqon rəhbəri Alyaskaya Prezident Trampdan ayrı yollanıb

Haqqımızda

15 avqust 2025 19:03
ABŞ-nin müdafiə naziri Pit Heqset Alyaskaya Prezident Donald Trampdan ayrı gedib.

“Report” CNN-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Pentaqon nümayəndəsi məlumat verib.

Heqset ABŞ Prezidentini Vladimir Putinlə sammitdə müşayiət etməli olan nümayəndə heyətinin tərkibində olmayıb. Heqseti Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin sədri, general Den Keyn müşayiət edib.

Bu arada ABŞ-nin Avropadakı qüvvələrinin komandanı general Aleksus Qrinkeviç Amerika tərəfinin münaqişənin sülh yolu ilə həlli istiqamətində səyləri çərçivəsində Prezident Trampa və müdafiə naziri Heqsetə hərbi məsləhətlər vermək üçün artıq Alyaskadadır.

İngilis versiyası Pentagon chief travels to Alaska separately from President Trump
Rus versiyası Глава Пентагона отправился на Аляску отдельно от президента Трампа

