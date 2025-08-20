Pentaqon Çinlə mümkün münaqişə üçün dəniz dronları donanması hazırlığı görür

Pentaqon Çinlə silahlı münaqişə baş verəcəyi təqdirdə istifadə etməyi düşündüyü dəniz pilotsuz vasitələrinin donanmasının hazırlığını görür.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə “Reuters” agentliyi məlumat yayıb.
Prototiplər Kaliforniya sahillərində Sakit Okeanda sınaqdan keçirilib. Sınaqlar zamanı gəmilərdən biri proqram təminatındakı xəta ucbatından dayanaraq drift edib, bundan sonra digər pilotsuz qayıq yüksək sürətlə ona çırpılıb.
Pilotsuz suüstü gəmilərin hazırlanması ilə “Saronic” və “BlackSea Technologies” şirkətləri məşğul olur.
Agentliyin məlumatına görə, Pentaqon Çinin Tayvana qarşı mümkün hərbi əməliyyatını pozmağa qadir olan dəniz və hava pilotsuz uçuş aparatları dəstəsini yaradaraq istifadəyə verməyi planlaşdırır.