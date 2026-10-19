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    "Şagird-məzun" sistemi üzrə təqvim planı təsdiqlənib

    Elm və təhsil
    • 19 oktyabr, 2026
    • 09:48
    Şagird-məzun sistemi üzrə təqvim planı təsdiqlənib

    2026/2027-ci tədris ilində ümumtəhsil müəssisələrinin şagirdləri haqqında məlumatların "Şagird-məzun" dövlət elektron məlumat sisteminə daxil edilməsi və yekun attestasiyanın aparılması ilə əlaqədar yerinə yetiriləcək işlər üzrə "Təqvim planı" Dövlət İmtahan Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Məleykə Abbaszadə tərəfindən təsdiq edilib.

    Bu barədə "Report"a Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat verilib.

    Bununla əlaqədar regional təhsil idarələri, rayon (şəhər) təhsil şöbələri, rayon (şəhər) təhsil sektorları və ümumtəhsil müəssisələrindən xahiş olunub ki, cari tədris ilində şagirdlərin fərdi və təhsilə aid məlumatlarının təqvim planına uyğun olaraq "Şagird-məzun" sisteminə daxil edilməsini təmin etsinlər.

    Məleykə Abbaszadə Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM)
    ГЭЦ утвердил план работ по системе "Ученик-выпускник" на 2026/2027 учебный год
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