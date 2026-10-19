Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    ГЭЦ утвердил план работ по системе "Ученик-выпускник" на 2026/2027 учебный год

    Наука и образование
    • 19 октября, 2026
    • 09:56
    ГЭЦ утвердил план работ по системе Ученик-выпускник на 2026/2027 учебный год

    Утвержден "Календарный план" работ по внесению данных об учащихся общеобразовательных учреждений в государственную электронную информационную систему "Ученик-выпускник" ("Şagird-məzun") на 2026/2027 учебный год и проведению итоговой аттестации.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), план утвердила председатель правления ГЭЦ Малейка Аббасзаде.

    Региональным управлениям образования, районным (городским) отделам и секторам образования, а также общеобразовательным учреждениям поручено обеспечить внесение индивидуальных и образовательных данных учащихся в систему в соответствии с календарным планом.

    Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде
    "Şagird-məzun" sistemi üzrə təqvim planı təsdiqlənib
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    13:15
    Фото
    В Казахстане представили возможности высшего образования в Азербайджане
    Наука и образование
    13:12
    Азер Аббасов: Административные штрафы могут осложнить международные отношения банков
    Финансы
    13:12
    Каллас: Украина ежедневно теряет 60 млн евро из-за проблем с экспортом продукции АПК
    Другие страны
    13:11
    Транзит грузов через Азербайджан достиг пятилетнего максимума
    Инфраструктура
    13:09
    Макрон договорился о ежемесячных поставках дизтоплива во Францию из ОАЭ и Бахрейна
    Другие страны
    13:03
    Фото
    В Ашхабаде состоялась трехсторонняя встреча Лейлы Алиевой, Огулджахан Атабаевой и Саиды Мирзиёевой
    Внешняя политика
    12:58
    Спикер Курултая Казахстана призвал укреплять межпарламентские связи с Азербайджаном
    Внешняя политика
    12:56
    Арчил Сихарулидзе: Дружба между Азербайджаном и Грузией должна развиваться и дальше
    Внешняя политика
    12:56
    Липперт: "Сабах" обрел уверенность, а "Боруссия" далека от идеальной формы
    Футбол
    Лента новостей