ГЭЦ утвердил план работ по системе "Ученик-выпускник" на 2026/2027 учебный год

Утвержден "Календарный план" работ по внесению данных об учащихся общеобразовательных учреждений в государственную электронную информационную систему "Ученик-выпускник" ("Şagird-məzun") на 2026/2027 учебный год и проведению итоговой аттестации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), план утвердила председатель правления ГЭЦ Малейка Аббасзаде.

Региональным управлениям образования, районным (городским) отделам и секторам образования, а также общеобразовательным учреждениям поручено обеспечить внесение индивидуальных и образовательных данных учащихся в систему в соответствии с календарным планом.