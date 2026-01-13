İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Özbəkistan Müdafiə Doktrinasını və Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasını yeniləmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    • 13 yanvar, 2026
    • 16:50
    Özbəkistan Müdafiə Doktrinasını və Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasını yeniləmək niyyətindədir
    Şavkat Mirziyoyev

    Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev müasir müharibələrin xarakterindəki köklü dəyişikliklərlə əlaqədar ölkənin Müdafiə Doktrinasına və Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasına yenidən baxılmasının zəruriliyini bəyan edib.

    "Report" Özbəkistan Prezidentinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, o bu barədə bu gün respublikanın Təhlükəsizlik Şurasının iclasında deyib.

    Qeyd olunub ki, prezident səkkiz il əvvəl qəbul edilmiş Müdafiə Doktrinasına, eləcə də 1997-ci il tarixli Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasına yenidən baxılmasını tapşırıb.

    Onun sözlərinə görə, yeni doktrina Özbəkistanın hərbi bloklara qoşulmamaq statusunu qorumalı, çoxtərəfli diplomatiyaya əsaslanmalı, ordunun texnoloji yenilənməsi və qabaqcıl hərbi həllərin tətbiqinə töhfə verməlidir.

    İclasda qeyd edilib ki, ötən illər ərzində ölkədə müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsi istiqamətində genişmiqyaslı işlər aparılıb. Milli ordu müasir silah və texnika ilə təchiz edilir, hərbçilərin döyüş və mənəvi-psixoloji hazırlıq səviyyəsi artırılır, müdafiə sənayesi potensialı gücləndirilir.

    Bundan başqa, orduda yeni taktiki üsullar tətbiq edilib, təlimlərin sayı və intensivliyi 1,5 dəfə artırılıb, pilotsuz uçuş aparatları bölmələri və mütəxəssislərin hazırlıq mərkəzləri yaradılıb.

    Özbəkistan Müdafiə Doktrinası
    Узбекистан намерен обновить Оборонную доктрину и Концепцию нацбезопасности

    Son xəbərlər

    17:32

    Avropa Komissiyası İrana qarşı yeni sanksiyaları nəzərdən keçirəcək

    Digər ölkələr
    17:30

    Türkiyə və Azərbaycan arxeoloqları birgə əməkdaşlıq barədə memorandum imzalayıb

    Digər
    17:25

    Cənubi Koreyada keçmiş prezidentin edamı tələb edilib

    Digər ölkələr
    17:24

    Azərbaycan millisinin sabiq məşqçisi: "Qara Qarayev futboldan "üzüsulu" getdi"

    Futbol
    17:19

    Fransaya casusluqda ittiham edilən Martin Ryanın məhkəməsində şahidlər ifadə verib

    Hadisə
    17:17

    Azərbaycan 2008-ci ildən bəri 9 milyard dollardan çox suveren maliyyələşdirmə cəlb edib

    Maliyyə
    17:16

    Novokuznetskdəki insidentlə əlaqədar Kuzbassın bütün doğum evlərində yoxlama aparılacaq - YENİLƏNİB-2

    Region
    17:15
    Rəy

    Azərbaycana qarşı dəyişməyən rol - Sepahın təbliğatçısına oxşayan "BBC farsca" - ŞƏRH

    Analitika
    17:12

    Atletika üzrə Bakı çempionatı keçiriləcək

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti