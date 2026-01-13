Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Узбекистан намерен обновить Оборонную доктрину и Концепцию нацбезопасности

    Другие страны
    • 13 января, 2026
    • 16:36
    Узбекистан намерен обновить Оборонную доктрину и Концепцию нацбезопасности

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости пересмотра Оборонной доктрины страны и Концепции национальной безопасности в связи с коренными изменениями характера современных войн.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента страны, об этом он сказал на заседании Совета безопасности республики во вторник.

    Отмечается, что президент поручил пересмотреть Оборонную доктрину, принятую восемь лет назад, а также Концепцию национальной безопасности 1997 года.

    Новая доктрина, по его словам, должна сохранить статус невступления Узбекистана в военные блоки, опираться на многостороннюю дипломатию и стать основой технологического обновления армии. "В целом новая доктрина должна служить основой для технологического обновления армии и внедрения передовых военных решений, - сказал Мирзиёев.

    На заседании также отмечено, что за прошедшие годы в стране была проведена масштабная работа по укреплению обороноспособности. Национальная армия оснащается современным вооружением и техникой, повышается боевой и морально-психологический уровень подготовки военнослужащих, укрепляется потенциал оборонной промышленности.

    В войсках внедрены новые тактические приемы, в 1,5 раза увеличены количество и интенсивность учений, созданы подразделения беспилотных летательных аппаратов и центры подготовки специалистов, говорится в сообщении пресс-службы.

    Özbəkistan Müdafiə Doktrinasını və Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasını yeniləmək niyyətindədir

    Лента новостей