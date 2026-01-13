Узбекистан намерен обновить Оборонную доктрину и Концепцию нацбезопасности

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости пересмотра Оборонной доктрины страны и Концепции национальной безопасности в связи с коренными изменениями характера современных войн.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента страны, об этом он сказал на заседании Совета безопасности республики во вторник.

Отмечается, что президент поручил пересмотреть Оборонную доктрину, принятую восемь лет назад, а также Концепцию национальной безопасности 1997 года.

Новая доктрина, по его словам, должна сохранить статус невступления Узбекистана в военные блоки, опираться на многостороннюю дипломатию и стать основой технологического обновления армии. "В целом новая доктрина должна служить основой для технологического обновления армии и внедрения передовых военных решений, - сказал Мирзиёев.

На заседании также отмечено, что за прошедшие годы в стране была проведена масштабная работа по укреплению обороноспособности. Национальная армия оснащается современным вооружением и техникой, повышается боевой и морально-психологический уровень подготовки военнослужащих, укрепляется потенциал оборонной промышленности.

В войсках внедрены новые тактические приемы, в 1,5 раза увеличены количество и интенсивность учений, созданы подразделения беспилотных летательных аппаратов и центры подготовки специалистов, говорится в сообщении пресс-службы.