Orban Çarli Kirkin öldürülməsini "nifrət kampaniyasının nəticəsi" adlandırıb
Digər ölkələr
- 11 sentyabr, 2025
- 14:21
Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban amerikalı siyasətçi Çarli Kirkin ölümünü "beynəlxalq nifrət kampaniyasının nəticəsi" adlandırıb.
"Report" xəbər verir ki, o bu barədə "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.
"Çarli Kirkin ölümü solçular tərəfindən başladılan beynəlxalq nifrət kampaniyasının nəticəsidir. Məhz bu, Slovakiyanın Baş naziri Robert Fitsoya, Çexiyanın keçmiş Baş naziri Andrey Babişə və indi də Çarli Kirkə hücuma səbəb oldu. Biz nifrəti dayandırmalıyıq", - o yazıb.
Xatırladaq ki, amerikalı siyasi fəal və ABŞ Prezidenti Donald Trampın tərəfdarı Çarli Kirk sentyabrın 10-da Yuta Universitetində çıxışı zamanı sui-qəsdə uğrayıb. O, kritik vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılıb, lakin orada ölüb.
Son xəbərlər
15:19
Azərbaycan və Serbiya XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilibXarici siyasət
15:17
"ACWA Power" Azərbaycandakı külək enerjisi layihəsində lokalizasiya prosesini 2 ilə yekunlaşdıracaqEnergetika
15:15
NATO Rumıniyada 5 min hərbçinin iştirakı ilə genişmiqyaslı təlimlər keçirirDigər ölkələr
15:14
"Qarabağ" klubu iki nigeriyalı futbolçu transfer edib - EKSKLÜZİVFutbol
15:11
Starmer Britaniyanın ABŞ-dəki səfirini Epşteynlə əlaqələrinə görə işdən çıxarıbDigər ölkələr
15:04
Naxçıvanın aqrar sektoru 1 %-dən çox kiçilibASK
15:04
Trampın nümayəndəsi Lukaşenko ilə danışıqlar aparmaq üçün Minskə gedibDigər ölkələr
15:02
Azərbaycanda eşitmə məhdudiyyətli karateçilərin təlim-məşq toplanışı keçirilibFərdi
14:58