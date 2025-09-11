Орбан назвал убийство Чарли Кирка результатом "кампании ненависти"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал смерть американского политика Чарли Кирка "результатом международной кампании ненависти".

Как передает Report, об этом Орбан написал в "Х".

"Смерть Чарли Кирка - результат международной кампании ненависти, развязанной прогрессивно-либеральными левыми. Именно это привело к нападениям на [премьер-министра Словакии] Роберта Фицо, [экс-премьера Чехии] Андрея Бабиша, а теперь и на Чарли Кирка. Мы должны остановить ненависть, мы должны остановить разжигание ненависти со стороны левых", - написал он.

Отметим, что 10 сентября 2025 года в Университете Долины Юта (Utah Valley University) Чарли Кирк был смертельно ранен выстрелом в шею во время публичного выступления.

Пуля, судя по предварительным данным, была выпущена с крыши одного из зданий кампуса с расстояния порядка 180-200 метров. Кирка доставили в больницу в критическом состоянии, но вскоре он скончался.

Стрелка не нашли.