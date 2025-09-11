Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша

    Орбан назвал убийство Чарли Кирка результатом "кампании ненависти"

    Другие страны
    • 11 сентября, 2025
    • 14:06
    Орбан назвал убийство Чарли Кирка результатом кампании ненависти

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал смерть американского политика Чарли Кирка "результатом международной кампании ненависти". 

    Как передает Report, об этом Орбан написал в "Х".

    "Смерть Чарли Кирка - результат международной кампании ненависти, развязанной прогрессивно-либеральными левыми. Именно это привело к нападениям на [премьер-министра Словакии] Роберта Фицо, [экс-премьера Чехии] Андрея Бабиша, а теперь и на Чарли Кирка. Мы должны остановить ненависть, мы должны остановить разжигание ненависти со стороны левых", - написал он.

    Отметим, что 10 сентября 2025 года в Университете Долины Юта (Utah Valley University) Чарли Кирк был смертельно ранен выстрелом в шею во время публичного выступления. 

    Пуля, судя по предварительным данным, была выпущена с крыши одного из зданий кампуса с расстояния порядка 180-200 метров. Кирка доставили в больницу в критическом состоянии, но вскоре он скончался.

    Стрелка не нашли.

    Виктор Орбан Чарли Кирк убийство США
    Orban Çarli Kirkin öldürülməsini "nifrət kampaniyasının nəticəsi" adlandırıb

    Последние новости

    15:21

    ЕК перечислила восьмой транш в €1 млрд в рамках кредитной программы G7 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:17

    "Азерэнержи" обсудил с Masdar проекты по "зеленой энергии"

    Энергетика
    15:13

    США сняли санкции с "Белавиа"

    Другие страны
    15:10

    Главы МИД Узбекистана и Азербайджана обсудили расширение сотрудничества

    Внешняя политика
    15:03

    Азербайджанские банки заинтересованы в реализации совместных проектов с ЧБТР

    Финансы
    15:03

    ЕС представит новый механизм помощи Украине за счет замороженных российских активов

    Другие страны
    15:01

    Ветреная погода в Азербайджане сохранится до конца недели

    Экология
    14:59

    Сирия ликвидировала связанную с "Хезболлой" ячейку в районе Дамаска

    Другие страны
    14:54

    Представитель Трампа прибыл в Минск для переговоров с Лукашенко

    Другие страны
    Лента новостей