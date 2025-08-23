Haqqımızda

Niderland kralı dörd nazirin istefasını qəbul edib

Niderland kralı dörd nazirin istefasını qəbul edib Niderland kralı Villem-Aleksandr İsrailə qarşı sanksiyaların tətbiqi ilə bağlı fikir ayrılıqlarına görə “Yeni İctimai Saziş” (YİS) partiyasının istefa verən dörd nazir vəzifəsini icra edən üzvünün və dörd dövlət katibinin istefasını təsdiqləyib.
Digər ölkələr
23 avqust 2025 17:38
Niderland kralı dörd nazirin istefasını qəbul edib

Niderland kralı Villem-Aleksandr İsrailə qarşı sanksiyaların tətbiqi ilə bağlı fikir ayrılıqlarına görə “Yeni İctimai Saziş” (YİS) partiyasının istefa verən dörd nazir vəzifəsini icra edən üzvünün və dörd dövlət katibinin istefasını təsdiqləyib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə kral evinin bəyanatında deyilir.

“Cümə günü, avqustun 22-də axşam Əlahəzrətə Baş nazir vəzifəsini icra edən Dik Shoof məlumat verdi ki, Nazirlər Kabinetinin iclasından sonra YİS partiyasından olan üzvlər dərhal istefalarını istəyiblər. Nazirlər Kabinetinin rəhbərinin tövsiyəsi ilə Kral elə həmin gün hökumətin bu üzvlərinin istefasını qəbul edib”, - sənədin mətnində deyilir.

Qeyd edək ki, istefa verən nazirlər arasında krallığın Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri vəzifəsini icra edən Kaspar Veldkamp da var.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Король Нидерландов принял отставку четырех министров

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Fransada sərnişinin pilot kabinəsinə girmək cəhdindən sonra təyyarə aeroporta geri dönüb
Fransada sərnişinin pilot kabinəsinə girmək cəhdindən sonra təyyarə aeroporta geri dönüb
23 avqust 2025 17:18
Zelenski: Təhlükəsizlik zəmanətləri yaxın günlərdə hazır olacaq
Zelenski: Təhlükəsizlik zəmanətləri yaxın günlərdə hazır olacaq
23 avqust 2025 16:31
Rusiyada terrora çağırışa görə bloger Markaryana qarşı cinayət işi açıla bilər
Rusiyada terrora çağırışa görə bloger Markaryana qarşı cinayət işi açıla bilər
23 avqust 2025 15:52
NATO bu il Ukraynaya hərbi yardımı artıracaq
NATO bu il Ukraynaya hərbi yardımı artıracaq
23 avqust 2025 15:32
Hindistan XİN başçısı: ABŞ heç vaxt bizdən Rusiyadan neft almamağı istəməmişdi
Hindistan XİN başçısı: ABŞ heç vaxt bizdən Rusiyadan neft almamağı istəməmişdi
23 avqust 2025 13:27
İslamabad və Dəkkə ikitərəfli münasibətləri inkişaf etdirəcəklər
İslamabad və Dəkkə ikitərəfli münasibətləri inkişaf etdirəcəklər
23 avqust 2025 13:06
Zelenski: Ukrayna öz torpaqlarından imtina etməyəcək
Zelenski: Ukrayna öz torpaqlarından imtina etməyəcək
23 avqust 2025 12:56
Kiyevdə partlayış səsləri eşidilir
Kiyevdə partlayış səsləri eşidilir
23 avqust 2025 12:00
Suriyada terrorçu-kamikadze NBM-də özünü partladıb, bir nəfər ölüb
Suriyada terrorçu-kamikadze NBM-də özünü partladıb, bir nəfər ölüb
23 avqust 2025 11:30
Ukraynada “MiQ-29” qırıcısı qəzaya uğrayıb, pilot ölüb
Ukraynada “MiQ-29” qırıcısı qəzaya uğrayıb, pilot ölüb
23 avqust 2025 10:22

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi