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    "Mançester Yunayted"in hücumçusu Coşua Zirkze "Napoli"yə keçməyə razılıq verib

    Futbol
    • 12 oktyabr, 2026
    • 13:31
    Mançester Yunaytedin hücumçusu Coşua Zirkze Napoliyə keçməyə razılıq verib

    İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubunun hücumçusu Coşua Zirkze İtaliyanın "Napoli" komandasına keçməyə razılıq verib.

    "Report" "Football365" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, transferin yanvarda baş tutacağı gözlənilir.

    Niderlandlı hücumçu ilə "Napoli"dən başqa, İtaliya A Seriyasının digər təmsilçisi "Yuventus" da maraqlanır.

    Qeyd edək ki, C.Zirkze 2024-cü ilin yayında İtaliyanın "Bolonya" klubundan "Mançester Yunayted"ə təxminən 36,5 milyon funt-sterlinqə (43 milyon avro) transfer olunub. Forvard cari mövsümdə Mançester təmsilçisinin heyətində 5 oyunda meydanda olub və məhsuldar göstərici ilə yadda qalmayıb.

    "Transfermarkt" portalı futbolçunun dəyərini 20 milyon avro qiymətləndirir.

    Coşua Zirkze Napoli FK Mançester Yunayted FK Yuventus FK
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