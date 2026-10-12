İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Naxçıvanda indiyə qədər 6 milyon manata yaxın ƏDV məbləği geri qaytarılıb

    Maliyyə
    • 12 oktyabr, 2026
    • 13:25
    Naxçıvanda indiyə qədər 6 milyon manata yaxın ƏDV məbləği geri qaytarılıb

    İndiyə qədər Naxçıvan Muxtar Respublikasında "ƏDV geri al" layihəsi çərçivəsində istehlakçılara 5,7 milyon manat ƏDV məbləği geri qaytarılıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bunun 1,6 milyon manatı bu ilin yanvar-sentyabr aylarının payına düşüb.

    Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 18,8 % çoxdur.

    Xatırladaq ki, ötən 9 ayda Azərbaycanda pərakəndə ticarət və ya iaşə fəaliyyəti göstərən şəxslərdən alınmış mallara (neft və qaz məhsulları, avtomobillər, alkoqollu içkilər və tütün məmulatları istisna olmaqla), teatr tamaşaları, film nümayişi, muzey ziyarəti və simfonik orkestrin konserti sahəsində göstərilən xidmətlərə, habelə tibb müəssisələri və özəl tibbi praktika ilə məşğul olan fiziki şəxslərin göstərdiyi tibbi xidmətlərə, işğaldan azad edilmiş ərazilər daxilində yerləşmə vasitələri hesab edilən mehmanxanalar (hotellər) tərəfindən gecələmə və qalma xidmətlərinə görə ödənilmiş ƏDV-nin 157 milyon 192,1 min manatlıq hissəsi fiziki şəxs olan istehlakçılara geri qaytarılıb.

    Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyi Dövlət Vergi Xidməti (DVX) Naxçıvan Muxtar Respublikası ƏDV geri al
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