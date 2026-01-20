İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    Nazir: Aİ Qrenlandiya ilə bağlı ABŞ rüsumlarına cavab tədbirlərindən çəkinməlidir

    ABŞ-nin maliyyə naziri Skott Bessent Avropa ölkələrini Qrenlandiya ətrafındakı vəziyyətlə bağlı elan etdikləri rüsumlarla əlaqədar cavab tədbirləri görməkdən çəkinməyə çağırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Guardian" məlumat yayıb.

    Davosda Dünya İqtisadi Forumu çərçivəsində çıxış edən Bessent ABŞ Prezidenti Donald Trampın Qrenlandiya ilə bağlı mövqelərinə görə bir sıra Avropa ölkələrinə qarşı 25 faizlik rüsumlar tətbiq etmək planlarını şərh edərkən, Aİ hökumətləri və şirkətlərinin fasilə verərək hadisələrin inkişafına imkan yaratmalarını tövsiyə edib.

    Onun fikrincə, ölkələrin ata biləcəyi ən pis addım Birləşmiş Ştatlara qarşı eskalasiyadır.

