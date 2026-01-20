Бессент призвал ЕС воздержаться от ответных мер на американские пошлины из-за Гренландии

Министр финансов США Скотт Бессент призвал европейские страны воздержаться от ответных мер на американские пошлины, объявленные на фоне ситуации вокруг Гренландии.

Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.

Выступая в Давосе на полях Всемирного экономического форума, Бессент заявил, что правительствам и компаниям ЕС следует "взять паузу и дать событиям развиваться", комментируя планы президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины в отношении ряда европейских стран из-за их позиции по Гренландии.

На фоне падения мировых фондовых рынков, вызванного политической неопределённостью, глава Минфина США дал понять, что зеркальные тарифы со стороны Европы стали бы ошибкой. По его мнению, "худшее, что могут сделать страны, - это начать эскалацию против Соединённых Штатов".

Он также подчеркнул, что ситуация вокруг Гренландии отличается от других торговых споров.

"То, что президент Трамп говорит о Гренландии, - это совсем другая история, чем остальные торговые сделки. Я бы призвал все страны придерживаться уже достигнутых договоренностей. Они дают большую определенность", - отметил Бессент.

Министр также отверг предположения о том, что европейские страны могут ответить на давление США распродажей американских гособлигаций. По его мнению, подобные прогнозы являются "ложным нарративом", не выдерживающий логической критики.

"Я считаю это абсолютно неверной интерпретацией. Это противоречит любой логике, и я категорически с этим не согласен", - добавил он, обвинив СМИ в "истеричной" реакции и в том, что они зацепились за один аналитический отчет.

Речь идет о записке аналитика Deutsche Bank Джорджа Саравелоса, который указал, что Европа является крупнейшим кредитором США. По его оценке, европейские страны владеют активами США - облигациями и акциями - на сумму около $8 трлн, что почти вдвое превышает совокупные вложения остального мира.

На этом фоне эксперты отмечают, что при государственном долге США свыше $38 трлн и бюджетном дефиците в $1,78 трлн в 2025 году массовый отказ от покупки американского долга мог бы привести к росту стоимости заимствований и снижению стоимости уже выпущенных бумаг. Однако в Вашингтоне считают такой сценарий маловероятным.

Отметим, что президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Трамп 17 января объявил, что введет с февраля пошлины в 10% для ряда европейских стран, выступающих в поддержку Дании и Гренландии. По его словам, с 1 июня 2026 года пошлины для этих стран составят уже 25% и будут действовать "до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии".