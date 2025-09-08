NATO HHQ Estoniyanın hava məkanında təlimlər keçirəcək
Digər ölkələr
- 08 sentyabr, 2025
- 18:53
NATO-nun Baltikyanı ölkələrdəki təyyarələri bu həftə ərzində Estoniyanın hava məkanında təlim uçuşları həyata keçirəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Müdafiə Qüvvələrinin Baş Qərargahının mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"Estoniya üzərində uçuşlar 8-14 sentyabr tarixlərində yerli vaxtla saat 10:00-dan 22:00-dək planlaşdırılıb. Aşağı sürətli uçuşlar ən azı 152 metr (500 fut) hündürlükdə həyata keçiriləcək", - məlumatda bildirilib.
Pilotlar həmçinin səsdən sürətli uçuşlar həyata keçirə biləcək ki, bu da Mülki Hava Hərəkətini İdarəetmə Xidməti ilə əlaqələndiriləcək və müəyyən edilmiş hündürlüklərdə yerinə yetiriləcək.
Son xəbərlər
20:06
Sumqayıtda evdə 50 yaşlı kişinin meyiti tapılıbHadisə
19:58
Nepalda etirazlar zamanı ölənlərin sayı 19-a çatıbDigər ölkələr
19:52
Rusiyanın anti-Azərbaycan təbliğatı: Gebbels üslubunda siyasət - ŞƏRHXarici siyasət
19:49
Əs-Sisi: BMT Təhlükəsizlik Şurasında veto hüququ onu münaqişələri həll etmək imkanından məhrum edirDigər ölkələr
19:36
KİV: Fransanın Baş naziri parlamentdə səsvermədə məğlub olarsa, istefa verəcəkDigər ölkələr
19:29
İsrail və Hindistan yeni investisiya sazişi imzalayıblarDigər ölkələr
19:20
Azərbaycanda dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən əldə olunan gəlirlərin bölgüsü açıqlanıbMaliyyə
19:18
İspaniyanın İsraildəki səfiri məsləhətləşmələr üçün geri çağırılıbDigər ölkələr
19:09
Video