    ВВС НАТО проведут учения в воздушном пространстве Эстонии

    Другие страны
    • 08 сентября, 2025
    • 18:42
    ВВС НАТО проведут учения в воздушном пространстве Эстонии

    Самолеты НАТО, базирующиеся в странах Прибалтики, будут на протяжении этой недели проводить тренировочные полеты, в том числе на малой скорости, в воздушном пространстве Эстонии.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба главного штаба Сил обороны этой страны.

    "Полеты запланированы на период с 8 по 14 сентября над Эстонией с 10:00 до 22:00 (по местному времени). Полеты на малой скорости будут выполняться на высоте не ниже 152 метров (500 футов)", - говорится в сообщении.

    Пилоты также смогут выполнять сверхзвуковые полеты, которые будут координироваться с Гражданской службой управления воздушным движением и выполняться на заданных высотах.

