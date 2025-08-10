NATO baş katibi: ABŞ-Rusiya sammitindən asılı olmayaraq, Ukraynaya silah tədarükü davam edəcək

Avqustun 15-də Alyaskada keçiriləcək ABŞ-Rusiya sammitinin nəticəsindən asılı olmayaraq, Avropa ölkələri hesabına Ukraynaya Amerika silahlarının tədarükü davam edəcək.
"Report"un xəbərinə görə, bunu NATO-nun baş katibi Mark Rutte Amerikanın “CBS News” telekanalına müsahibəsində deyib.
“Tamamilə doğrudur, onlar davam etdirəcəklər”, - o, bununla bağlı sualı cavablandırarkən deyib.
"Beləliklə, Niderlandın, daha sonra isə skandinaviyalıların üzərinə öhdəlik götürdüyü ilk iki paketimiz artıq var. Yaxın günlərdə və həftələrdə əlavə açıqlamalar gözləyirəm. Bu, son dərəcə vacibdir", - Rutte əlavə edib.
Amerikanın digər kanalı “ABC News”a müsahibəsində baş katib Rusiyanın bir sıra Ukrayna ərazilərinə faktiki nəzarətinin tanınmasının, lakin bunu hüquqi baxımdan rəsmiləşdirməməsinin vacibliyini qeyd edib.