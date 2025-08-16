Merts: ABŞ Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həllində vacib rol oynayacaq

ABŞ Avropaya nisbətən Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həllində vacib rol oynayacaq.
"Report" xəbər verir ki, bunu Almaniya kansleri Fridrix Merts ZDF telekanalına müsahibəsində deyib.
"Danışıqlar artıq başlayıb. Bazar ertəsi davam edəcək. Və təbii ki, avropalılar da öz rollarını oynayacaqlar. Avropanın bu məsələdə birliyi vacibdir", - o söyləyib.
Bununla belə, kansler hesab edir ki, ABŞ Rusiya-Ukrayna münaqişəsində növbəti xəbərdarlığa qədər həlledici rol oynayacaq.
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Rusiya lideri Vladimir Putinlə Alyaskada görüşündən və Ukrayna dövlət başçısı Volodimir Zelenski ilə uzun sürən söhbətdən sonra NATO liderlərinə bir neçə telefon zəngi edib. Tramp danışıqlarda irəliləyiş əldə olunduğunu bildirib, lakin bütün tərəflərin razılığa gəlmədiyini qeyd edib.
Trampın çağırışından dərhal sonra Brüsseldə Avropa İttifaqının 27 ölkəsinin səfirlərinin fövqəladə toplantısı çağırılıb.