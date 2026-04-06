Lukaşenko: KTMT Ermənistanla münasibətlərdə korrekt olmalıdır
- 06 aprel, 2026
- 15:30
Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı (KTMT) Ermənistanla qarşılıqlı əlaqələrdə korrekt yanaşmaya riayət etməlidir.
"Report" BELTA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko KTMT-nin Baş katibi Talatbek Masadikovla görüşündə bildirib.
Onun sözlərinə görə, KTMT-nin əsas problemli məsələlərindən biri iştirakçı ölkələrin Ermənistanla qarşılıqlı münasibətləridir.
"Ermənistanla işdə daha korrekt və diqqətli olmalıyıq. Bilirsiniz ki, Ermənistan sanki KTMT-dəki işi dəstəkləmir, lakin eyni zamanda təşkilatda qalır. Çox korrekt olmaq lazımdır. Ermənistanda bu baxımdan vəziyyət mürəkkəbdir, xüsusən də seçki dövründə (yayda parlament seçkiləri keçirilməlidir. - red.). Heç də asan vəziyyət deyil. Buna görə də biz Ermənistanla münasibətlərdə çox diqqətli və ehtiyatlı olmalıyıq", - o bildirib.
Belarus Prezidenti KTMT-nin Baş katibi və Ermənistan rəhbərliyi səviyyəsində görüşün təşkil edilməsinin zəruriliyini qeyd edərək, həmçinin Ermənistan tərəfinin mövqeyini dinləməyə çağırıb.
"Xüsusilə də indi, Ermənistan rəhbərliyinin vəziyyət, o cümlədən KTMT xətti barədə dürüst və açıq danışacağı bu kəskin seçki dövründə", - deyə Belarus rəhbəri bildirib.