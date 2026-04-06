    Lukaşenko: KTMT Ermənistanla münasibətlərdə korrekt olmalıdır

    Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı (KTMT) Ermənistanla qarşılıqlı əlaqələrdə korrekt yanaşmaya riayət etməlidir.

    "Report" BELTA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko KTMT-nin Baş katibi Talatbek Masadikovla görüşündə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, KTMT-nin əsas problemli məsələlərindən biri iştirakçı ölkələrin Ermənistanla qarşılıqlı münasibətləridir.

    "Ermənistanla işdə daha korrekt və diqqətli olmalıyıq. Bilirsiniz ki, Ermənistan sanki KTMT-dəki işi dəstəkləmir, lakin eyni zamanda təşkilatda qalır. Çox korrekt olmaq lazımdır. Ermənistanda bu baxımdan vəziyyət mürəkkəbdir, xüsusən də seçki dövründə (yayda parlament seçkiləri keçirilməlidir. - red.). Heç də asan vəziyyət deyil. Buna görə də biz Ermənistanla münasibətlərdə çox diqqətli və ehtiyatlı olmalıyıq", - o bildirib.

    Belarus Prezidenti KTMT-nin Baş katibi və Ermənistan rəhbərliyi səviyyəsində görüşün təşkil edilməsinin zəruriliyini qeyd edərək, həmçinin Ermənistan tərəfinin mövqeyini dinləməyə çağırıb.

    "Xüsusilə də indi, Ermənistan rəhbərliyinin vəziyyət, o cümlədən KTMT xətti barədə dürüst və açıq danışacağı bu kəskin seçki dövründə", - deyə Belarus rəhbəri bildirib.

    Aleksandr Lukaşenko Ermənistan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı (KTMT)
    Лукашенко: ОДКБ необходимо проявлять корректность в отношениях с Арменией

