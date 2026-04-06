Лукашенко: ОДКБ необходимо проявлять корректность в отношениях с Арменией

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должна придерживаться корректного подхода во взаимодействии с Арменией.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с генсеком ОДКБ Таалатбеком Масадыковым.

По его словам, одним из основных проблемных вопросов ОДКБ являются взаимоотношения стран-участниц с Арменией.

"Нам надо быть более корректными и аккуратными в работе с Арменией. Вы знаете, что Армения вроде бы и не поддерживает работу в ОДКБ, но в то же время остается в Организации. Надо быть очень корректными. В Армении сложная ситуация в этом плане, особенно в электоральный период (летом должны пройти парламентские выборы. - ред.). Очень непростая ситуация. Поэтому нам надо быть очень аккуратными и осторожными в отношениях с Арменией", - сказал он.

Президент Беларуси указал на необходимость организовать встречу на уровне генсека ОДКБ и руководства Армении, призвав также выслушать позицию армянской стороны.

"Особенно сейчас, в этот острый электоральный период, когда руководство Армении будет честно и откровенно говорить о ситуации, в том числе и на треке ОДКБ", - сказал глава Беларуси.