Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Лукашенко: ОДКБ необходимо проявлять корректность в отношениях с Арменией

    Другие страны
    • 06 апреля, 2026
    • 15:23
    Лукашенко: ОДКБ необходимо проявлять корректность в отношениях с Арменией

    Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должна придерживаться корректного подхода во взаимодействии с Арменией.

    Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с генсеком ОДКБ Таалатбеком Масадыковым.

    По его словам, одним из основных проблемных вопросов ОДКБ являются взаимоотношения стран-участниц с Арменией.

    "Нам надо быть более корректными и аккуратными в работе с Арменией. Вы знаете, что Армения вроде бы и не поддерживает работу в ОДКБ, но в то же время остается в Организации. Надо быть очень корректными. В Армении сложная ситуация в этом плане, особенно в электоральный период (летом должны пройти парламентские выборы. - ред.). Очень непростая ситуация. Поэтому нам надо быть очень аккуратными и осторожными в отношениях с Арменией", - сказал он.

    Президент Беларуси указал на необходимость организовать встречу на уровне генсека ОДКБ и руководства Армении, призвав также выслушать позицию армянской стороны.

    "Особенно сейчас, в этот острый электоральный период, когда руководство Армении будет честно и откровенно говорить о ситуации, в том числе и на треке ОДКБ", - сказал глава Беларуси.

    Lukaşenko: KTMT Ermənistanla münasibətlərdə korrekt olmalıdır

    Последние новости

    21:20

    Другие страны
    21:04

    Внешняя политика
    21:01

    В регионе
    20:53

    Другие страны
    20:44

    Другие страны
    20:36
    Фото

    Внешняя политика
    20:34

    В регионе
    20:22

    В регионе
    20:11
    Видео

    В регионе
    Лента новостей