İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Lekornu vəzifəsinin icrasına sələfləri arasında ən zəif reytinqlə başlayır

    Digər ölkələr
    • 14 sentyabr, 2025
    • 04:19
    Lekornu vəzifəsinin icrasına sələfləri arasında ən zəif reytinqlə başlayır

    Fransanın yeni Baş naziri Sebastyen Lekornu yeni vəzifəsinə 2022-ci il prezident seçkilərindən sonra əvvəlkilərlə müqayisədə ən zəif reytinqlə başlayıb.

    "Report"un "İnterfaks"a istinadla verdiyi xəbərə görə, bu barədə məlumat "Ipsos/BVA" şirkətinin "La Tribune Dimanche" nəşrinin sifarişi ilə keçirdiyi sorğunun nəticələrində öz əksini tapıb.

    Cəmi 16% müsbət və 40% mənfi rəy alan Lekornu əvvəlki baş nazir Fransua Bayrudan (20%) və prezident Emmanuel Makronun ikinci müddətindəki digər baş nazirlərdən – Qabriel Attal (37%), Mişel Barnye (34%) və Elizabet Borndan (27%) geri qalır.

    Bundan əlavə, respondentlərin 60%-i hesab edir ki, Lekornu 2026-cı il büdcəsi ilə bağlı müxalifət partiyaları ilə kompromis əldə edə bilməyəcək.

    Sorğu həmçinin Makronun öz seçici bazasında reytinqinin kəskin şəkildə düşdüyünü göstərib. O, 2017-ci ildə prezident seçildiyi ilk gündən bəri ən aşağı müsbət reytinqi - cəmi 17% alıb. Bununla yanaşı, o öz seçici bazasında 18 faiz bəndi itirib.

    reytinq Fransa baş nazir Sebastyen Lekornu
    Лекорню начинает свой мандат с наихудшим рейтингом премьеров при Макроне

    Son xəbərlər

    05:43

    WP: Tramp Rusiyadan neft idxalını dayandırmağa çağıraraq sanksiyaları gecikdirməyə çalışıb

    Digər ölkələr
    05:38

    Beyləqanda yol qəzası baş verib, bir nəfər ölüb

    Hadisə
    05:11

    İtaliya NATO-nun şərq cinahının möhkəmləndirilməsi üçün qırıcılar təmin edəcək

    Digər ölkələr
    04:46

    Alimlər Yerə ən yaxın ağıllı sivilizasiyaya olan məsafəni açıqlayıblar

    Elm və təhsil
    04:19

    Lekornu vəzifəsinin icrasına sələfləri arasında ən zəif reytinqlə başlayır

    Digər ölkələr
    03:52

    "Bloomberg": Ağ Ev Kirkin qətlindən sonra təhlükəsizlik tədbirləri üçün konqresdən əlavə 58 milyon dollar tələb edir

    Digər ölkələr
    03:21

    Londonda keçirilən etiraz aksiyaları zamanı 26 polis əməkdaşı xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    02:47

    Böyük Britaniya ilə ABŞ arasında texnologiya sahəsində saziş imzalanacaq

    Digər ölkələr
    02:13

    Almaniya rusiyalılara milli və Şengen vizalarının verilməsi üçün tələbləri sərtləşdirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti