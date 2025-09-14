Лекорню начинает свой мандат с наихудшим рейтингом премьеров при Макроне

Новый глава правительства Франции Себастьен Лекорню начал свою премьерскую карьеру с наихудшим стартовым рейтингом среди предшественников со времени президентских выборов 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом свидетельствуют результаты опроса компании Ipsos/BVA по заказу La Tribune Dimanche.

Набрав всего 16% положительных отзывов против 40% отрицательных, премьер-министр при назначении отстает от непосредственного предшественника Франсуа Байру (20%), а также от всех предыдущих глав правительств при втором мандате президента Эмманюэля Макрона - Габриэля Атталя (37%), Мишеля Барнье (34%) и Элизабет Борн (27%).

Помимо этого, 60% опрошенных считает, что Лекорню не сумеет добиться компромисса по бюджету 2026 года с оппозиционными партиями.

Опрос показал также резкое падение рейтинга Макрона в его собственном электорате. Макрону досталось самое низкое число положительных отзывов со времени его избрания на первый срок в 2017 году - всего лишь 17%. При этом он потерял 18 пунктов в собственном электорате.