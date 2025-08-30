    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil şəhid Avropa İttifaqı

    KİV: Yaponiya miqrasiya siyasətinə yenidən baxmağı planlaşdırır

    Yaponiya hökuməti miqrasiya siyasətinə köklü şəkildə yenidən baxmaq niyyətindədir ki, bu da onun sərtləşməsinə və uzun müddətə ölkəyə gələn əcnəbilərin sayının məhdudlaşdırılmasına səbəb ola bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Asahi" qəzeti məlumat yayıb.

    Miqrasiya bürosuna nəzarət edən Ədliyyə Nazirliyi məsələni müzakirə edəcək xüsusi ekspert qrupu toplayacaq. Qeyd olunur ki, hökumət Yaponiyada yaşayan əcnəbilərin sayının artmasının yapon cəmiyyətinin özünə, o cümlədən sosial təminat, əmək haqqı səviyyəsi və ictimai təhlükəsizliyə təsirini qiymətləndirmək niyyətindədir.

    Hazırda Yaponiyada uzunmüddətli əsaslarla yaşayan xarici vətəndaşların sayı ölkənin ümumi əhalisinin 2,9 %-ni təşkil edir. Yaponiya hakimiyyət orqanlarının qiymətləndirməsinə görə, 2070-ci ilə qədər bu rəqəm 10 %-ə yüksələcək və inkişaf etmiş Qərb ölkələri ilə eyni səviyyəyə çatacaq, lakin Yaponiya etiraf edir ki, bu, daha tez baş verə bilər.

    Qeyd olunur ki, cəmiyyətdə gərginliyin artacağı təqdirdə əcnəbilərin sosial inteqrasiyası üçün xüsusi proqramın yaradılması və hətta ölkəyə gələn əcnəbilərin sayına məhdudiyyətlərin tətbiqi mümkünlüyü nəzərdən keçirilə bilər.

    İyulun 20-də Yaponiya parlamentinin yuxarı palatasına keçirilən seçki kampaniyası zamanı əcnəbilərdən narazılıq mövzusu ən qızğın mövzulardan biri olub. Müvafiq ritorikanın təbliği əsasən "Öncə yaponlar" şüarı ilə çıxış edən müxalif Siyasi İştirakçılar Partiyası tərəfindən həyata keçirilib. Bu partiyanın üzvləri çıxışlarında tez-tez təhrifedici faktlara, hətta bəzən ölkədə yaşayan əcnəbilərlə bağlı açıq dezinformasiyalara da əl atırdılar.

    Digər partiyalar, xüsusilə də Yaponiya Kommunist Partiyası dəfələrlə Siyasi İştirakçılar Partiyasını irqçilik və ksenofobiyada ittiham edib.

