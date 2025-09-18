KİV: Trampın təyyarəsi Nyu-York səmasında az qala sərnişin təyyarəsi ilə toqquşacaqmış
- 18 sentyabr, 2025
- 00:07
ABŞ prezidenti Donald Trampın Böyük Britaniyaya istiqamət alan təyyarəsi Nyu-York səmasında uçarkən sərnişinlərin olduğu digər hava gəmisinə çox yaxınlaşıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Bloomberg məlumat yayıb.
Agentliyin məlumatına görə, təhlükəli yanaşmanı hava nəqliyyatı dispetçerləri görüb və o, sərnişin təyyarəsinin ekipajına toqquşmadan qaçmaq üçün kursunu tənzimləməyi əmr edib.
