Haqqımızda

KİV: NATO ölkələrinin Baş Qərargah rəisləri Kiyev üçün təminatları müzakirə edir

KİV: NATO ölkələrinin Baş Qərargah rəisləri Kiyev üçün təminatları müzakirə edir NATO-ya daxil bəzi ölkələrin Baş Qərargah rəisləri telekonfransdan sonra Kiyev üçün təhlükəsizlik təminatlarını müzakirə etməkdə davam edir.
Digər ölkələr
20 avqust 2025 23:14
KİV: NATO ölkələrinin Baş Qərargah rəisləri Kiyev üçün təminatları müzakirə edir

NATO-ya daxil olan bəzi ölkələrin Baş Qərargah rəisləri Kiyev üçün təhlükəsizlik təminatlarının müzakirəsinə davam edirlər.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" Vaşinqtondakı mənbəyə istinadən yazır.

Mənbənin sözlərinə görə, qərarların qəbulu üçün son tarix yoxdur, çünki təhlükəsizlik təminatları ilə bağlı təkliflər ordu deyil, NATO-ya üzv dövlətlərin liderləri tərəfindən hazırlanmalıdır.

Qeyd edək ki, avqustun 20-də NATO ölkələrinin müdafiə nazirləri və baş qərargah rəisləri arasında telekörpü keçirilib və bu görüşdə tərəflər Ukraynanı dəstəklədiklərini bir daha təsdiqləyiblər.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası СМИ: Начальники Генштабов стран НАТО продолжают обсуждать гарантии безопасности для Киева

Eksklüziv xəbərlər

Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
14 avqust 2025 10:38
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
6 avqust 2025 17:29
Rumıniyalı nazir: Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır – MÜSAHİBƏ
Rumıniyalı nazir: "Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır" – MÜSAHİBƏ
6 avqust 2025 15:19

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi