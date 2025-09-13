İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    KİV: "Mossad" Qətərdə "HƏMAS" liderlərini öldürmək əməliyyatından imtina edib

    Digər ölkələr
    • 13 sentyabr, 2025
    • 04:40
    KİV: Mossad Qətərdə HƏMAS liderlərini öldürmək əməliyyatından imtina edib

    İsrailin "Mossad" kəşfiyyat xidməti Qətərlə münasibətlərin pozulması qorxusuna görə Dohada radikal Fələstinin "HƏMAS" hərəkatının liderlərini öldürmək planından imtina edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Washington Post" İsrail mənbələrinə istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, "Mossad" həftələrdir ki, Dohada "HƏMAS" nümayəndələrini məhv etmək üçün məxfi xidmət agentlərindən istifadə etmək planı hazırlayıb.

    Bununla belə, "Mossad" rəhbəri David Barnea planın həyata keçirilməsinə qarşı çıxır, çünki rəsmilərin aradan qaldırılması Qətər tərəfi ilə uzun illər əməkdaşlıq nəticəsində qurulmuş münasibətlərin pozulmasına səbəb ola bilər.

    İsrail kəşfiyyatı ölkə ordusunun yerdə agentlərdən istifadə etmək əvəzinə 15 döyüş təyyarəsi ilə hava hücumu həyata keçirməsini də istəməyib. Qeyd olunub ki, "Mossad"ın planı yerinə yetirməkdən imtina etməsi İsrail təhlükəsizlik qurumu daxilində geniş miqyaslı ziddiyyətləri əks etdirir.

    WP: "Моссад" отказался от операции в Катаре, вынудив ЦАХАЛ действовать самим

    Son xəbərlər

    05:23

    ABŞ G7 ölkələrini Rusiya neft alıcılarına rüsumlar tətbiq etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    04:40

    KİV: "Mossad" Qətərdə "HƏMAS" liderlərini öldürmək əməliyyatından imtina edib

    Digər ölkələr
    04:07

    Daşkəsəndə evdə yanğın olub

    Hadisə
    03:47

    ABŞ rəsmiləri Kirkin qatilinin təkbaşına hərəkət etdiyini düşünür

    Digər ölkələr
    03:12

    ÜST: 2024-cü ildə dünyada vəba ölümləri 50% artıb

    Sağlamlıq
    02:32

    "Fitch" hökumətin borcu və siyasi böhrana görə Fransanın reytinqini aşağı salıb

    Digər ölkələr
    02:10

    El Desmarque: FIFA 2026-cı ildə yeni dəyişikliklər etməyi planlaşdırır

    Futbol
    01:44

    Polşa işsiz əcnəbiləri sosial müavinətlərdən məhrum edəcək

    Digər ölkələr
    01:19

    Çin ABŞ və Britaniya gəmilərini təxribatda ittiham edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti