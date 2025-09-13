WP: "Моссад" отказался от операции в Катаре, вынудив ЦАХАЛ действовать самим

Израильская разведывательная служба "Моссад" отказалась от плана по устранению лидеров радикального палестинского движения ХАМАС в Дохе из-за опасений разрыва отношений с Катаром.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на израильские источники.

По их информации, "Моссад" несколько недель разрабатывал план использования агентов секретной службы для ликвидации представителей ХАМАС в Дохе. Однако глава "Моссада" Давид Барнеа выступил против реализации плана отчасти из-за того, что устранение чиновников могло спровоцировать разрыв выстроенных за годы сотрудничества отношений с катарской стороной.

Сомнения израильской разведки привели к тому, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), вместо того чтобы использовать агентов на местах, нанесла авиаудар с помощью 15 истребителей, что могло повлиять на успех операции. Отмечается, что отказ "Моссада" от выполнения плана отражает широкие противоречия среди израильских органов безопасности.