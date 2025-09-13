Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение

    WP: "Моссад" отказался от операции в Катаре, вынудив ЦАХАЛ действовать самим

    Другие страны
    • 13 сентября, 2025
    • 03:57
    WP: Моссад отказался от операции в Катаре, вынудив ЦАХАЛ действовать самим

    Израильская разведывательная служба "Моссад" отказалась от плана по устранению лидеров радикального палестинского движения ХАМАС в Дохе из-за опасений разрыва отношений с Катаром.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на израильские источники.

    По их информации, "Моссад" несколько недель разрабатывал план использования агентов секретной службы для ликвидации представителей ХАМАС в Дохе. Однако глава "Моссада" Давид Барнеа выступил против реализации плана отчасти из-за того, что устранение чиновников могло спровоцировать разрыв выстроенных за годы сотрудничества отношений с катарской стороной.

    Сомнения израильской разведки привели к тому, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), вместо того чтобы использовать агентов на местах, нанесла авиаудар с помощью 15 истребителей, что могло повлиять на успех операции. Отмечается, что отказ "Моссада" от выполнения плана отражает широкие противоречия среди израильских органов безопасности.

    Моссад ХАМАС Израиль Катар ЦАХАЛ
    KİV: "Mossad" Qətərdə "HƏMAS" liderlərini öldürmək əməliyyatından imtina edib

    Последние новости

    05:25

    NHK: В Японии при аварийной посадке самолета пострадали пять человек

    Другие страны
    04:43

    Аргентина пригрозила принятием мер против добычи нефти у Фолклендов

    Другие страны
    04:19

    США призвали страны G7 ввести пошлины против покупателей российской нефти

    Другие страны
    03:57

    WP: "Моссад" отказался от операции в Катаре, вынудив ЦАХАЛ действовать самим

    Другие страны
    03:26

    Власти США считают, что убийца Кирка действовал в одиночку

    Другие страны
    02:49

    В США анонсировали встречу Трампа с премьер-министром Катара

    Другие страны
    02:18

    Агентство Fitch понизило рейтинг Франции из-за госдолга и политического кризиса

    Другие страны
    01:53

    ВОЗ: Смертность от холеры в мире в 2024 году выросла на 50%

    Здоровье
    01:15

    Хакан Фидан: Впервые возможен длительный режим прекращения огня между Россией и Украиной

    В регионе
    Лента новостей