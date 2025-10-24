İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    KİV: KXDR əsgərləri Cənubi Koreya sərhədini pozub

    Digər ölkələr
    • 24 oktyabr, 2025
    • 07:20
    KİV: KXDR əsgərləri Cənubi Koreya sərhədini pozub

    Koreya Respublikasının Silahlı Qüvvələri 19 oktyabrda Koreya Xalq Demokratik Respublikasının (KXDR) əsgərlərinin iki ölkə arasındakı sərhədi pozduğu daha bir hadisə barədə məlumat verib.

    "Report"un məlumatına görə, "Yonhap" xəbər agentliyi mənbə kimi Koreya Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Birləşmiş Qərargah Rəislərinə istinad edib.

    Onların məlumatına görə, Koreya Xalq Ordusunun iki əsgərinin hərbi demarkasiya xəttini keçdiyi və Cənubi Koreya postuna 200 metr yaxınlaşdığı iddia edilir. Şimali Koreya əsgərləri silahlı idilər.

    Həmin gün onların hərbi qulluqçu yoldaşlarından bir qaçqın Cənubi Koreya yarımadasına daxil olub və güman edilir ki, iki hərbi qulluqçu da onu axtarmaq üçün göndərilib. Cənubi Koreya hərbçiləri avadanlıqdan istifadə edərək, sərhədin keçilməsi barədə xəbərdarlıq siqnalı yayımlayıblar və sonra xəbərdarlıq atəşləri açıblar.

    Koreya Xalq Ordusunun əsgərləri bundan sonra şimala qayıdıblar.

    Koreya Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah Komitəsi oktyabrın 19-da qaçqın barədə məlumat verib. Həmin vaxt Cənubi Koreya zabitləri bu halların bir-biri ilə əlaqəli olduğuna əmin deyildilər, çünki qaçqın yerli vaxtla saat 7:00-da sərhədi keçib, iki hərbi qulluqçu isə saat 12:00-da sərhədi pozub. "Yonhap" hesab edir ki, komitə gərginliyi artırmamaq üçün bu barədə məlumatı ictimaiyyətə açıqlamamaq qərarına gəlib.

