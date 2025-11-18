İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    KİV: İran Pakistan və Əfqanıstan üzrə regional görüş təşkil edəcək

    Digər ölkələr
    • 18 noyabr, 2025
    • 14:46
    KİV: İran Pakistan və Əfqanıstan üzrə regional görüş təşkil edəcək

    İran gələn ay Pakistan və Əfqanıstan arasındakı münasibətlərdə gərginliyin aradan qaldırılmasına yönəlmiş regional görüş təşkil edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Mehr" agentliyi Pakistan KİV-inə istinadən məlumat yayıb.

    Qonşu ölkələrin və əsas regional oyunçuların iştirakı ilə keçiriləcək görüşdə əsas diqqət Əfqanıstanda sabitliyin dəstəklənməsinə və regional mexanizmlərin gücləndirilməsinə yönələcək.

    Qeyd edək ki, bu yaxınlarda İstanbulda keçirilən Pakistan-Əfqanıstan danışıqlarının üçüncü raundu nəticəsiz başa çatıb.

    İran Pakistan Əfqanıstan danışıqlar
