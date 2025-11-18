СМИ: Иран организует региональную встречу по Пакистану и Афганистану

Иран в следующем месяце проведет региональную встречу, направленную на деэскалацию отношений между Пакистаном и Афганистаном.

Как передает Report, об этом сообщает Mehr со ссылкой на пакистанские СМИ.

Согласно информации, встреча пройдет при участии соседних стран и ключевых региональных игроков, а основное внимание будет уделено поддержке стабильности Афганистана и укреплению региональных механизмов.

Ранее в этом месяце третий раунд переговоров между Пакистаном и Афганистаном в Стамбуле завершился безрезультатно.