KİV: İran İsrailin dağıtdığı obyektləri bərpa edir

    Digər ölkələr
    • 24 sentyabr, 2025
    • 18:52
    İran iyunda 12 günlük müharibə zamanı İsrailin hücumuna məruz qalmış raket obyektlərini bərpa etməyə başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, "Associated Press"in təhlil etdiyi peyk görüntüləri Parçin və Şahrudda görülən işləri nümayiş etdirir, lakin Tehranın hələ də əsas avadanlığı - bərk yanacaq istehsalı üçün böyük planetar qarışdırıcı cihazları yoxdur.

    Raket proqramının bərpası İran üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir: o, İsraillə müharibənin yeni mərhələsindən ehtiyat edir, raketlər isə İranın hava hücumundan müdafiə sistemlərinin məhv edilməsindən sonra az sayda qalan çəkindirmə vasitələrindən biridir.

    Ekspertlər qeyd edir ki, İran xüsusilə digər avadanlıq növlərinə nisbətən daha yaxşı qarışdırmanı təmin edən qarışdırıcı cihaz axtarır. O, bunları Çindən əldə edə bilər; əvvəllər Tehran digər komponentləri oradan alıb.

    Bərk yanacaqla işləyən raketlərin istehsal bazaları Xocir və Parçində (Tehranın yaxınlığında), eləcə də Şahrudda yerləşir; bütün bu obyektlər artıq 2024-cü ilin oktyabrında İsrailin zərbələrinə məruz qalıb.

