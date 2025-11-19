İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    KİV: ABŞ və Rusiya tezliklə Ukrayna ilə bağlı çərçivə sazişini razılaşdıra bilər

    Digər ölkələr
    • 19 noyabr, 2025
    • 17:53
    KİV: ABŞ və Rusiya tezliklə Ukrayna ilə bağlı çərçivə sazişini razılaşdıra bilər

    ABŞ və Rusiya yaxın gələcəkdə Ukraynaya qarşı müharibənin dayandırılması ilə bağlı çərçivə sazişini razılaşdıra bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Politico" nəşri Ağ Ev rəsmisinə istinadən yazıb.

    Nəşr qeyd edir ki, ABŞ Prezidenti Donald Trampın komandası Avropa İttifaqı və Ukraynanın iştirakı olmadan Rusiya ilə danışıqlar aparıb. Ağ Ev bu danışıqların nəticəsini Kiyevə artıq qəbul edilmiş yekun qərar kimi təqdim etmək niyyətindədir.

    Məlumata görə, ABŞ-nin yeni planı Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskiyə noyabrın 20-də ABŞ hərbi nümayəndə heyəti ilə görüş zamanı təqdim edilə bilər.

    Daha əvvəl "Axios" nəşri yazıb ki, ABŞ və Rusiya 28 bənddən ibarət sülh planını müzakirə edir. Bu plana dörd kateqoriya daxildir: Ukraynada sülh, onun üçün təhlükəsizlik zəmanətləri, Avropada təhlükəsizlik, ABŞ, Rusiya və Ukrayna arasında gələcək münasibətlər.

    ABŞ Rusiya Ukrayna saziş
    СМИ: США и Россия могут вскоре согласовать рамочное соглашение по Украине

    Son xəbərlər

    18:23

    İslamiada: Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi finala yüksəlib

    Komanda
    18:16

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında III turun bir oyunu keçirilib

    Komanda
    18:15
    Foto

    Şəhər şosesində xüsusi hərəkət zolağı təşkil edilir

    İnfrastruktur
    18:14
    Foto

    Azərbaycan və Türkiyə nümayəndələri hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Hərbi
    18:04

    FIFA Malayziya Futbol Assosiasiyası ilə bağlı araşdırmalara başlayacaq

    Futbol
    18:03

    ABŞ Rusiyanın 5 fiziki və 7 hüquqi şəxsinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    17:53

    KİV: ABŞ və Rusiya tezliklə Ukrayna ilə bağlı çərçivə sazişini razılaşdıra bilər

    Digər ölkələr
    17:53

    Xorvatiya Azərbaycandan neft idxalını 14 %-ə yaxın azaldıb

    Energetika
    17:52

    Ankarada Ərdoğanla Zelenskinin görüşü başlayıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti