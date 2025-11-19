Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    СМИ: США и Россия могут вскоре согласовать рамочное соглашение по Украине

    Другие страны
    • 19 ноября, 2025
    • 17:09
    СМИ: США и Россия могут вскоре согласовать рамочное соглашение по Украине

    США и Россия могут в ближайшее время согласовать рамочное соглашение о прекращении войны против Украины, которое Вашингтон намерен представить Киеву и Евросоюзу как уже принятое решение.

    Как передает Report, об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

    Издание отмечает, что команда президента США Дональда Трампа проводила переговоры с Россией без участия Евросоюза и Украины. Итог этих переговоров Белый дом собирается представить Киеву уже как итоговое и принятое решение.

    Отмечается, что президент Украины Владимиру Зеленскому новый план США могут представить уже завтра, 20 ноября, во время встречи с делегацией американских военных.

    Ранее издание Axios писало, что США и РФ обсуждают мирный план из 28 пунктов, в который входят четыре категории: мир в Украине, гарантии ее безопасности, безопасность в Европе, а также будущие отношения США, РФ и Украины.

    США Россия Владимир Зеленский российско-украинская война
    KİV: ABŞ və Rusiya tezliklə Ukrayna ilə bağlı çərçivə sazişini razılaşdıra bilər

