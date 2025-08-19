Haqqımızda

KİV: ABŞ, Avropa və Ukrayna təhlükəsizlik zəmanətləri üzrə komissiya yaradır

KİV: ABŞ, Avropa və Ukrayna təhlükəsizlik zəmanətləri üzrə komissiya yaradır ABŞ, Avropa və Ukrayna Kiyev üçün təhlükəsizlik zəmanəti təklifi hazırlayacaq komissiya yaradıb.
Digər ölkələr
19 avqust 2025 22:12
KİV: ABŞ, Avropa və Ukrayna təhlükəsizlik zəmanətləri üzrə komissiya yaradır

ABŞ, Avropa və Ukrayna Kiyev üçün təhlükəsizlik zəmanəti təklifi hazırlayacaq komissiya yaradıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə “Axios” portalı mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

Məlumata görə, yaxın günlərdə Kiyev üçün ABŞ, Ukrayna və bir sıra Avropa ölkələrinin yüksək rütbəli rəsmilərinin təhlükəsizlik zəmanətləri ilə bağlı ətraflı təklif üzərində işləməsi gözlənilir.

Portalın mənbələri qeyd edib ki, komissiyanın rəhbəri ABŞ dövlət katibi, Amerika prezidentinin milli təhlükəsizlik üzrə köməkçisi vəzifəsini icra edən Marko Rubiodur.

Məlumata görə, ABŞ prezidenti Donald Tramp avqustun 18-də Rusiya lideri Vladimir Putinlə telefon danışığı zamanı ərazi məsələlərini müzakirə etmək üçün onun Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə ikitərəfli görüşünün zəruriliyini qeyd edib. Eyni zamanda o, rusiyalı həmkarını bu məsələnin müzakirəsində realist olmağa çağırıb.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası СМИ: США, Европа и Украина создали комиссию по гарантиям безопасности

Eksklüziv xəbərlər

Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
14 avqust 2025 10:38
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
6 avqust 2025 17:29
Rumıniyalı nazir: Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır – MÜSAHİBƏ
Rumıniyalı nazir: "Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır" – MÜSAHİBƏ
6 avqust 2025 15:19

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi