Kiçik Robert Kennedi ABŞ prezidentliyinə namizəd olmayacağını açıqlayıb

ABŞ-nin səhiyyə və sosial xidmətlər naziri kiçik Robert Kennedi 2028-ci ildə prezidentliyə namizədliyini irəli sürməyəcəyini açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, R. Kennedi bu barədə "Truth social" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.
O, haqqında yayılmış iddiaların dezinformasiya olduğunu nəzərə çatdırıb:
"Qoy aydın olsun: Mən 2028-ci ildə prezidentliyə namizədliyimi irəli sürməyəcəyəm. Mən Prezident Trampa və başladığımız missiyaya sadiqəm".
Qeyd edək ki, yerli mətbuatda kiçik Robert Kennedinin 2028-ci ildə prezidetliyə namizəd olacağına dair xəbərlər yayılıb.