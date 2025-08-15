Haqqımızda

15 avqust 2025 22:13
Kiçik Robert Kennedi ABŞ prezidentliyinə namizəd olmayacağını açıqlayıb

ABŞ-nin səhiyyə və sosial xidmətlər naziri kiçik Robert Kennedi 2028-ci ildə prezidentliyə namizədliyini irəli sürməyəcəyini açıqlayıb.

"Report" xəbər verir ki, R. Kennedi bu barədə "Truth social" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.

O, haqqında yayılmış iddiaların dezinformasiya olduğunu nəzərə çatdırıb:

"Qoy aydın olsun: Mən 2028-ci ildə prezidentliyə namizədliyimi irəli sürməyəcəyəm. Mən Prezident Trampa və başladığımız missiyaya sadiqəm".

Qeyd edək ki, yerli mətbuatda kiçik Robert Kennedinin 2028-ci ildə prezidetliyə namizəd olacağına dair xəbərlər yayılıb.

Son xəbərlər

