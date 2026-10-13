AMB kreditlərdə xalis gəlirin 5 misli ilə məhdudlaşdırmanın nəticələrini açıqlayıb
- 13 oktyabr, 2026
- 18:37
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Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) izafi borclanmanın qarşısının alınması məqsədi ilə apardığı requlyativ təkmilləşdirmə (borcalanın kredit kartının onun vergidən sonrakı xalis gəlirinin maksimum 5 misli ilə məhdudlaşdırılması) nəticəsində son 1 ildə kredit kartlarının istifadə olunmuş hissəsi 179 milyon manat, istifadə olunmamış hissəsi 172 milyon manat azalıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AMB-nin yarım illik "Maliyyə Sabitliyi hesabatı"nda bildirilir.
Sənədə əsasən, son 1 ildə kredit kartlarının sayı 3,5 % (74 min vahid) azalıb.
"Kredit kartlarının sayında və mövcud kredit kartlarının istifadə olunmamış hissəsində azalma əhalinin izafi borclanmasının qarşısını alaraq məsuliyyətli və sağlam borclanmanı şərtləndirib", - deyə hesabatda qeyd olunub.