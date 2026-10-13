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    AMB kreditlərdə xalis gəlirin 5 misli ilə məhdudlaşdırmanın nəticələrini açıqlayıb

    Maliyyə
    • 13 oktyabr, 2026
    • 18:37
    AMB kreditlərdə xalis gəlirin 5 misli ilə məhdudlaşdırmanın nəticələrini açıqlayıb

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) izafi borclanmanın qarşısının alınması məqsədi ilə apardığı requlyativ təkmilləşdirmə (borcalanın kredit kartının onun vergidən sonrakı xalis gəlirinin maksimum 5 misli ilə məhdudlaşdırılması) nəticəsində son 1 ildə kredit kartlarının istifadə olunmuş hissəsi 179 milyon manat, istifadə olunmamış hissəsi 172 milyon manat azalıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AMB-nin yarım illik "Maliyyə Sabitliyi hesabatı"nda bildirilir.

    Sənədə əsasən, son 1 ildə kredit kartlarının sayı 3,5 % (74 min vahid) azalıb.

    "Kredit kartlarının sayında və mövcud kredit kartlarının istifadə olunmamış hissəsində azalma əhalinin izafi borclanmasının qarşısını alaraq məsuliyyətli və sağlam borclanmanı şərtləndirib", - deyə hesabatda qeyd olunub.

    Kredit kartları Maliyyə Sabitliyi hesabatı Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB)
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