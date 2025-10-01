İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İtaliya Prezidenti iki pilotun ölümü ilə əlaqədar başsağlığı verib

    Digər ölkələr
    • 01 oktyabr, 2025
    • 16:32
    İtaliya Prezidenti Sercio Mattarella təyyarə qəzası nəticəsində iki pilotun ölümü ilə əlaqədar başsağlığı verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İtaliya mediası xəbər verir.

    "Dərin narahatlıq və həyəcan hissi ilə təlim uçuşu zamanı iki italyan hərbçinin həlak olduğu faciəvi qəza xəbərini aldım", - o bildirib.

    Qeyd edək ki, hadisə təlim uçuşu zamanı baş verib. Hərbi Hava Qüvvələrinin T-260B təyyarəsi Latina əyalətindəki Çirçeo milli parkında qəzaya uğrayıb. Nəticədə bir pilot və bir kursant ölüb.

    İtaliya pilot Qəza
    Президент Италии выразил соболезнования в связи с гибелью двух пилотов
    Italian president expresses condolences over death of 2 pilots

