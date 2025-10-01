Президент Италии выразил соболезнования в связи с гибелью двух пилотов
Другие страны
- 01 октября, 2025
- 16:16
Президент Италии Серджо Маттарелла выразил соболезнования в связи с гибелью двух пилотов в результате крушения самолета.
Как передает Report, об этом сообщают итальянские СМИ.
"С глубокой тревогой и искренними волнениями я узнал о трагической катастрофе, в которой погибли два итальянских военнослужащих во время учебного полета", - заявил он.
Отметим, что инцидент случился во время учебного полета. Самолет ВВС T-260B потерпел крушение в национальном парке Чирчео в провинции Латина. Одним из них был 48-летний пилот в звании полковника, другим - курсант.
