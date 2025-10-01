Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Президент Италии выразил соболезнования в связи с гибелью двух пилотов

    • 01 октября, 2025
    • 16:16
    Президент Италии выразил соболезнования в связи с гибелью двух пилотов

    Президент Италии Серджо Маттарелла выразил соболезнования в связи с гибелью двух пилотов в результате крушения самолета.

    Как передает Report, об этом сообщают итальянские СМИ.

    "С глубокой тревогой и искренними волнениями я узнал о трагической катастрофе, в которой погибли два итальянских военнослужащих во время учебного полета", - заявил он.

    Отметим, что инцидент случился во время учебного полета. Самолет ВВС T-260B потерпел крушение в национальном парке Чирчео в провинции Латина. Одним из них был 48-летний пилот в звании полковника, другим - курсант.

    Италия Серджо Маттарелла крушение самолета гибель пилотов учебный полет
