İsrail qüvvələri Qəzzaya zərbə endirib, azı 17 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 04 oktyabr, 2025
    • 20:43
    İsrail qüvvələrinin Qəzza şəhərinin Tuffah məhəlləsindəki evə zərbə endirməsi nəticəsində azı 17 fələstinli ölüb.

    "Report" bu barədə "Al Jazeera"yə istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, zərbə nəticəsində onlarla insan yaralanıb və xəstəxanaların yaralıları müalicə etmə imkanları məhdudur.

    "Haber Global"ın məlumatına görə, ölənlərin 7-si uşaqdır, 20 nəfərin isə dağıntıların altında qaldığı güman edilir.

