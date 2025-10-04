При израильском ударе по Газе погибло не менее 17 человек

В результате удара израильских сил по дому в районе Туффах города Газа погибли не менее 17 палестинцев.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Al Jazeera.

Согласно информации, в результате удара десятки людей получили ранения, в то время как больницы не справляются с потоком пациентов.

По данным Haber Global, среди погибших семь детей, и предположительно, что 20 человек остаются под завалами.