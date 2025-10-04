При израильском ударе по Газе погибло не менее 17 человек
- 04 октября, 2025
- 20:51
В результате удара израильских сил по дому в районе Туффах города Газа погибли не менее 17 палестинцев.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Al Jazeera.
Согласно информации, в результате удара десятки людей получили ранения, в то время как больницы не справляются с потоком пациентов.
По данным Haber Global, среди погибших семь детей, и предположительно, что 20 человек остаются под завалами.
