Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    При израильском ударе по Газе погибло не менее 17 человек

    Другие страны
    • 04 октября, 2025
    • 20:51
    При израильском ударе по Газе погибло не менее 17 человек

    В результате удара израильских сил по дому в районе Туффах города Газа погибли не менее 17 палестинцев.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Al Jazeera.

    Согласно информации, в результате удара десятки людей получили ранения, в то время как больницы не справляются с потоком пациентов.

    По данным Haber Global, среди погибших семь детей, и предположительно, что 20 человек остаются под завалами.

    Израиль удар по городу Газа погибшие
    İsrail qüvvələri Qəzzaya zərbə endirib, azı 17 nəfər ölüb

    Последние новости

    21:20

    Кобахидзе: Данная победа была необходима для необратимого стабильного развития страны

    В регионе
    21:16

    Каха Каладзе переизбран мэром Тбилиси

    В регионе
    21:09

    Папуашвили: Эта победа - историческое достижение всего грузинского народа

    В регионе
    21:03

    В Исмаиллы в тяжелом ДТП два человека погибли, четверо пострадали

    Происшествия
    21:02

    Начался разгон антиправительственного протеста у здания администрации президента в Тбилиси

    В регионе
    20:51

    При израильском ударе по Газе погибло не менее 17 человек

    Другие страны
    20:42

    "Грузинская мечта" объявила о победе на муниципальных выборах

    В регионе
    20:36

    Зеленский ввел новые санкции против России

    Другие страны
    20:28
    Фото

    Азербайджанские дзюдоисты завершили первый день соревнований на III Играх СНГ с 21 медалью - ОБНОВЛЕНО-8

    Индивидуальные
    Лента новостей