İsrail-Livan danışıqlarının üçüncü raundu növbəti həftə keçiriləcək
Digər ölkələr
- 06 may, 2026
- 18:31
İsrail və Livan nümayəndələri arasında danışıqların üçüncü raundu növbəti həftə Vaşinqtonda keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ərəb mediası məlumat yayıb.
Livanın LBCI telekanalının məlumatına görə, danışıqlarda Livanın ABŞ-dəkı səfiri Nada Hammade-Muavvad, livanlı diplomat Saymon Karam və Livan Silahlı Qüvvələrinin nümayəndəsi iştirak edəcək.
Qeyd olunub ki, məsləhətləşmələr iki gün ərzində - ya çərşənbə və cümə axşamı, ya da cümə axşamı və cümə günü keçiriləcək.
