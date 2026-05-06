Третий раунд переговоров Израиля и Ливана пройдет на следующей неделе

Третий раунд переговоров между представителями Израиля и Ливана состоится на следующей неделе в Вашингтоне.

Как передает Report, об этом сообщают арабские медиа.

По данным ливанского телеканала LBCI, в переговорах примут участие посол Ливана в США Нада Хаммаде-Муаввад, ливанский дипломат Саймон Карам, а также представитель Вооруженных сил Ливана.

Отмечается, что консультации будут проходить в течение двух дней - либо в среду и четверг, либо в четверг и пятницу.