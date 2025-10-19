İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    İsrail 150 fələstinlinin meyitini Qəzzaya qaytarıb

    Digər ölkələr
    • 19 oktyabr, 2025
    • 17:29
    İsrail 150 fələstinlinin meyitini Qəzzaya qaytarıb

    Qəzza zolağının Səhiyyə Nazirliyi İsraildən münaqişə zamanı həlak olmuş 150 fələstinlinin meyitini alıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə nazirlik sosial şəbəkədə məlumat yayıb.

    "Səhiyyə Nazirliyi oktyabrın 19-da Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin yardımı ilə İsrail hakimiyyəti tərəfindən təhvil verilən 15 meyitin qəbul edildiyini və alınan meyitlərin ümumi sayını 150-yə çatdırdığını bildirir", - məlumatda deyilir.

    Nazirlik, həmçinin qeyd edib ki, indiyədək yalnız 25 cəsədin şəxsiyyəti müəyyən edilib.

    Израиль вернул в Газу в общей сложности тела 150 погибших палестинцев

