İsrail 150 fələstinlinin meyitini Qəzzaya qaytarıb
Digər ölkələr
- 19 oktyabr, 2025
- 17:29
Qəzza zolağının Səhiyyə Nazirliyi İsraildən münaqişə zamanı həlak olmuş 150 fələstinlinin meyitini alıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə nazirlik sosial şəbəkədə məlumat yayıb.
"Səhiyyə Nazirliyi oktyabrın 19-da Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin yardımı ilə İsrail hakimiyyəti tərəfindən təhvil verilən 15 meyitin qəbul edildiyini və alınan meyitlərin ümumi sayını 150-yə çatdırdığını bildirir", - məlumatda deyilir.
Nazirlik, həmçinin qeyd edib ki, indiyədək yalnız 25 cəsədin şəxsiyyəti müəyyən edilib.
İsrail 150 fələstinlinin meyitini Qəzzaya qaytarıb
