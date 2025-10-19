Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Израиль вернул в Газу в общей сложности тела 150 погибших палестинцев

    • 19 октября, 2025
    • 15:41
    Израиль вернул в Газу в общей сложности тела 150 погибших палестинцев

    Минздрав сектора Газа получил от Израиля в общей сложности тела 150 палестинцев, погибших за время конфликта.

    Как передает Report, об этом ведомство сообщило в соцсетях.

    "Минздрав сообщает о получении 15 тел погибших, переданных 19 октября израильскими властями при содействии Международного комитета Красного Креста, в результате чего общее число полученных тел достигло 150", - говорится в заявлении.

    Также отмечается, что к настоящему моменту были опознаны только 25 тел погибших. Ведомство утверждает, что на некоторых телах обнаружены следы насильственных действий.

    Соглашение о прекращении огня в секторе Газа предполагает, что Израиль будет передавать тела 15 жителей палестинского анклава в обмен на возвращение одного погибшего заложника.

