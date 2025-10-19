Израиль вернул в Газу в общей сложности тела 150 погибших палестинцев
Другие страны
- 19 октября, 2025
- 15:41
Минздрав сектора Газа получил от Израиля в общей сложности тела 150 палестинцев, погибших за время конфликта.
Как передает Report, об этом ведомство сообщило в соцсетях.
"Минздрав сообщает о получении 15 тел погибших, переданных 19 октября израильскими властями при содействии Международного комитета Красного Креста, в результате чего общее число полученных тел достигло 150", - говорится в заявлении.
Также отмечается, что к настоящему моменту были опознаны только 25 тел погибших. Ведомство утверждает, что на некоторых телах обнаружены следы насильственных действий.
Соглашение о прекращении огня в секторе Газа предполагает, что Израиль будет передавать тела 15 жителей палестинского анклава в обмен на возвращение одного погибшего заложника.
Последние новости
15:55
СМИ: Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр времениДругие страны
15:41
Израиль вернул в Газу в общей сложности тела 150 погибших палестинцевДругие страны
15:31
Синоптики предупредили о погоде с осадками в Азербайджане до 22 октябряЭкология
15:20
Видео
Гурбан Гурбанов в интервью Haber Global: На данный момент у меня нет планов переходить в большой клубМедиа
15:13
Видео
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзорАрмия
15:07
Спикеры парламентов Азербайджана и Армении встретятся в ЖеневеВ регионе
15:04
США развернули элитный полк спецопераций вблизи ВенесуэлыДругие страны
14:48
Фото
В Баку автомобиль столкнулся с мотоциклом, пострадал один человекПроисшествия
14:36