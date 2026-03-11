İran Yaxın Şərqdəki bank və maliyyə qurumlarını hədəf elan edib
Digər ölkələr
- 11 mart, 2026
- 12:35
İran Yaxın Şərq ölkələrindəki bankları və maliyyə qurumlarını öz legitim hədəfi elan edib.
"Report" Yaxın Şərq KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bu bəyanatla İranın Birləşmiş Hərbi Komandanlığı çıxış edib.
Məlumata görə, qərar İsrail-ABŞ hava zərbələri nəticəsində Tehranda bank əməkdaşı ilə bağlı insidentin fonunda qəbul edilib. Zərbələr ABŞ və İsraillə əlaqəli maliyyə qurumlarına və banklara endiriləcək.
"Bu qeyri-qanuni və qeyri-ənənəvi müharibə aktı ilə düşmən bizə zərbələr endirmək üçün yaşıl işıq yandırıb", - bəyanatda deyilir.
Hərbçilər öz bəyanatlarında həmçinin mülki əhalini bu cür qurumların bir kilometr radiusunda olmamağa çağırıblar.
