    • 11 mart, 2026
    • 12:35
    İran Yaxın Şərqdəki bank və maliyyə qurumlarını hədəf elan edib

    İran Yaxın Şərq ölkələrindəki bankları və maliyyə qurumlarını öz legitim hədəfi elan edib.

    "Report" Yaxın Şərq KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bu bəyanatla İranın Birləşmiş Hərbi Komandanlığı çıxış edib.

    Məlumata görə, qərar İsrail-ABŞ hava zərbələri nəticəsində Tehranda bank əməkdaşı ilə bağlı insidentin fonunda qəbul edilib. Zərbələr ABŞ və İsraillə əlaqəli maliyyə qurumlarına və banklara endiriləcək.

    "Bu qeyri-qanuni və qeyri-ənənəvi müharibə aktı ilə düşmən bizə zərbələr endirmək üçün yaşıl işıq yandırıb", - bəyanatda deyilir.

    Hərbçilər öz bəyanatlarında həmçinin mülki əhalini bu cür qurumların bir kilometr radiusunda olmamağa çağırıblar.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Yaxın Şərq
    Иран обещает удары по банкам и финансовым учреждениям на Ближнем Востоке
    Iran vows to target US, Israeli-linked banks in Middle East

