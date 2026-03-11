Иран обещает удары по банкам и финансовым учреждениям на Ближнем Востоке

Иран объявил банки и финансовые учреждения в странах Ближнего Востока своими легитимными целями.

Как сообщает Report со ссылкой на ближневосточные СМИ, с таким заявлением выступило Объединенное военное командование Ирана.

Согласно информации, решение принято на фоне инцидента с гибелью сотрудников банка в Тегеране в результате израильско-американских авиаударов. Также отмечается, что удары будут наноситься по финансовым учреждениям и банкам, связанным с США и Израилем.

"Этим незаконным и нетрадиционным актом войны враг дал нам зеленый свет на нанесение ударов", - говорится в заявлении.

В своем заявлении военные также призвали гражданское население не находиться в радиусе одного километра от подобных учреждений.