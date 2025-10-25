Husilər Sənada BMT-nin yeddi əməkdaşını saxlayıblar
Digər ölkələr
- 25 oktyabr, 2025
- 03:54
Yəmən ərazisinin təxminən üçdə birinə nəzarət edən "Ənsar Allah" üsyançı hərəkatından olan husilər paytaxt Sənada BMT-nin azı 7 əməkdaşını saxlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə TASS-a yerli mənbə məlumat verib.
Mənbə bildirib ki, saxlanılanların hamısı Yəmən vətəndaşlarıdır. Həbslər "casusluq" şübhələrinə əsaslanıb.
Husi "təhlükəsizlik qüvvələri" üsyançıların nəzarətində olan ərazilərdə BMT agentlikləri üçün işləyən bu şəxslərin İsrail kəşfiyyat xidmətləri ilə əməkdaşlıq edə biləcəyinə inanır.
